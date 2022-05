Arte, le sculture del meldolese Luca Freschi in mostra all'Uma Gallery di Novara

"Archetipi del Contemporaneo" è la mostra bi-personale dedicata agli artisti Luca Freschi, 40enne di Meldola e il napoletano Antonio De Luca, a cura di Beatrice Audrito.

L'esposizione, che inaugurerà venerdì 20 maggio nello spazio espositivo UMA Gallery di Novara, pone in dialogo due artisti contemporanei –il primo formatosi nell'ambito della scultura faentina, il secondo con una formazione principalmente pittorica– mettendone in luce la visione comune, le affinità e le peculiarità della ricerca. Due artisti apparentemente diversi, accomunati però dalla stessa attitudine multidisciplinare e da un forte dinamismo progettuale che si esprime con grande libertà compositiva, conducendoli alla costruzione di un proprio codice formale. Un linguaggio coerente e personalissimo che abbraccia la pittura e la scultura fino a sconfinare nell'installazione. In mostra una ventina di opere pittoriche e scultoree –frutto della loro ultima fase di ricerca–, consentono al fruitore di entrare nell'universo creativo di Freschi e De Luca, un mondo fatto di archetipi visivi, figure mitologiche e simbologie ricorrenti.

Archetipi del Contemporaneo s i configura d unque c ome u n d ialogo aperto c he punta i r iflettori sull'attualità e la peculiarità della ricerca di Luca Freschi e Antonio De Luca, accompagnando il fruitore in un viaggio unico nel loro universo creativo, in bilico tra passato e presente.

La mostra che inaugurerà il 20 maggio alle ore 18:30, sarà visitabile fino al 26 giugno 2022, da giovedì a domenica con orario 15:30 - 19:00, previa prenotazione. Per informazioni: info@umagallery.it - 334 6109425