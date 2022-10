Un campo da padel nel nome di Luca: "I suoi valori saranno sempre un riferimento per noi"

Si è svolta domenica pomeriggio, al Raketown, l’intitolazione ufficiale del campo centrale da padel a Luca Rosaldi, prematuramente scomparso all’età di 39 anni in un tragico incidente stradale a inizio agosto. Rosaldi era un grande appassionato di padel, frequentando quotidianamente il centro sportivo di via Lunga. Alla cerimonia, momento toccante, particolarmente sentito da tutta la comunità del Raketown, erano presenti i familiari di Luca Rosaldi, in particolare il padre, la moglie Simona e la figlia Martina. "Abbiamo legato indissolubilmente il nostro centro sportivo al nome di Luca, a cui abbiamo intitolato il campo numero 1 - spiega Fabrizio Flamigni del Raketown -. I suoi valori saranno sempre un riferimento per noi".

