Luca Santini eletto presidente della Federazione della aree naturali protette italiane

Il Consiglio direttivo della Federparchi, riunitosi giovedì a Roma, ha eletto Luca Santini quale nuovo presidente della Federazione della aree naturali protette italiane. L'elezione è arrivata dopo ampia discussione ed è stata approvata a larga maggioranza. Santini continuerà a rivestire il ruolo di presidente del Parco e interpreterà questa nomina come opportuntà per rafforzare il sistema dei parchi in relazione ai territori e al sistema istituzionale. Il parco delle Foreste casentinesi si candida quindi ad avere un ruolo da protagonista nelle politiche nazionali della tutela ambientale. Federparchi riunisce oltre 160 aree protette per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico e culturale ed è in raccordo con l'articolazione continentale, Europarc.