Il dottor Luca Saragoni eletto consigliere della società italiana di anatomia patologica

Il dottor Luca Saragoni dell’Anatomia patologica di Forlì è stato eletto consigliere della società italiana di anatomia patologica. La nomina è avvenuta la scorsa settimana nel corso del congresso nazionale triennale di anatomia èatologica che si è tenuto a Padova e al quale hanno partecipato 640 professionisti. Nel corso del congresso si è infatti proceduto al rinnovo delle cariche direttive per il triennio 2023-2025.

Nel consiglio Direttivo entrante è stato eletto, in qualità di consigliere, il dottor Saragoni, già membro del direttivo nazionale eletto per il triennio 2020-2022, in qualità di coordinatore delle segreterie regionali dell'area del centro Italia. L'elezione per un secondo mandato è un importante riconoscimento della qualità del lavoro svolto nel precedente triennio dal direttivo, nel segno di una continuità rispetto ai progetti avviati.

“In particolare - spiega il dottor Saragoni - il consiglio direttivo neoeletto si prefigge di concludere le importanti progettualità avviate dal direttivo attualmente in carica, tra le quali vanno citate la digitalizzazione delle Unità operative di Anatomia Patologica italiane, a garanzia di qualità e sicurezza dei flussi di lavoro. Sono inoltre stati avviati importanti progetti a livello nazionale con il Ministero della Salute (linee guida e codice snomed per la refertazione) e a livello internazionale con Iccr, società che si occupa della produzione e dell'aggiornamento delle schede di refertazione di anatomia patologica.”

Nell'attuale direttivo il dottor Saragoni ha ricevuto delega per lo sviluppo delle progettualità con la Associazione Italiana dei Tecnici di Citologia e Istologia (Aitic) e per i rapporti con le associazioni dei pazienti oncologici.