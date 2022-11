Luce arancione sul Municipio contro la violenza sulle donne

Venerdì scorso, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, il Palazzo Comunale, in Piazza Saffi a Forlì si è illuminato di arancione. L’iniziativa è stata promossa dal Soroptimist Club Forlì con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale quale gesto simbolico per dire "no" alla violenza sulle donne, troppo spesso vittime impotenti di fronte all’aggressività maschile. Erano presenti all’accensione delle luci Ivonne Grimaldi, presidente del Soroptimist forlivese, con alcune socie del Club, l’assessora alle Pari Opportunità, Andrea Cintorino, Giulia Civelli del Centro Donna e Maria Teresa Rinieri, presidentessa della Commissione Pari opportunità del Comune di Forlì.