"Infestazione da lucertole e roditori", blitz dei Carabinieri del Nas in un deposito di caffè: attività sospesa

Attività sospese "per un valore di circa 11 milioni di euro, oltre 35mila chili di caffè (del valore di circa 820.000 euro) sequestrati e 28mila euro di sanzioni amministrative". Questo l'esito dei controlli svolti nel mese di aprile dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna in una serie di aziende della filiera produttiva del caffè. Le ispezioni, eseguite nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, hanno fatto emergere "diffuse irregolarità, soprattutto per quanto riguarda la presenza di micotossine nocive per l'uomo ed il riconfezionamento e la reimmissione in commercio di caffè con scadenza superata anche da anni". Complessivamente, dettagliano i militari, sono stati eseguiti "22 controlli, ravvisando criticità in 11 occasioni, specialmente nelle aziende delle provincie di Bologna e di Forlì-Cesena".

Nel forlivese è stata sospesa l'attività di un'azienda del settore, in quanto al suo interno, viene illustrato dall'Arma, "sono state ravvisate modalità gestionali e operative ormai superate da decenni e non confacenti all'attuale normativa", specialmente riguardo "alla tenuta della rintracciabilità e della tracciabilità delle materie prime e del prodotto finito". Inoltre, è emersa "un'infestazione da lucertole e roditori per la quale il personale aziendale aveva ritenuto di distribuire a terra, in più punti della torrefazione e a ridosso del caffè da lavorare o già lavorato, dei cartoni cosparsi di mastice e delle spennellate di colla direttamente sul pavimento, oltre a mucchietti di granaglie avvelenate".

Questo, viene aggiunto da fonti dell'Arma, "in totale inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lotta agli infestanti e senza considerare il potenziale rischio di contaminazione dei prodotti alimentari a causa di animali già avvelenati ed agonizzanti, che avrebbero potuto circolare nello stabilimento prima di morire".