Luci Made in Forlì sulla F1: dopo due anni si riaccendono i riflettori su Marina Bay per il Gran Premio di Singapore

Dopo due anni di pausa a causa della pandemia da covid-10, la Formula 1 torna a movimentare la Città del Leone con il Gran Premio di Singapore. E dopo due anni di pausa la forlivese Dz Engineering riaccenderà le luci del circuito di Marina Bay, come aveva sempre fatto dalla prima edizione in notturna del 2008. Per l'occasione Dz Engineering e Fondazione Dino Zoli hanno allestito una mostra fotografica dal titolo "Twelve Years of Lights and Racing in the Lion City", che si sarà inaugurata mercoledì a Singapore presso The Arts House, 1 Old Parliament, alla presenza dell’ambasciatore italiano Mario Vattani.



La mostra illustra la storia avvincente del primo evento di Night Race in tutta la storia della Formula 1 dal 2008 al 2019. L'autore delle immagini è Flavio Mazzi, che è diventato, nell'arco di quattro decenni, uno dei fotografi più affermati nel mondo della Formula 1. Il progetto, inserito nel programma ufficiale del Motorsport da Gpss, un’istituzione governativa che presidia il Gran Premio di Singapore, descrive i momenti più salienti della competizione automobilistica con immagini di piloti, auto, team e premiazioni, ma rivela anche gli scatti più intimi del complesso mondo che ruota attorno alla Race stessa, che è composto da lavoratori, fotografi, marescialli e pubblico.



Nei giorni dell’esposizione a Singapore si potrà visitare la mostra “Arte e Impresa”, ancora in corso in Fondazione Dino Zoli e prorogata fino al 18 dicembre, insieme ad un video delle immagini esposte a The Arts House. L’intero progetto è sostenuto e promosso dall'Ambasciata Italiana a Singapore, da Italy-Asean Association, EuroCham, dalla Camera di Commercio Italiana a Singapore (Iccs) e dal Festival dell’Industria di Confindustria.