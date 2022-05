Lucia e Ilaria e la tempestiva telefonata al 115: così il rogo del Classico non ha causato danni ingenti

Sono due studentesse universitarie a dare l'allarme al 115. E' grazie al loro senso civico e al successivo intervento dei Vigili del Fuoco se l'incendio che il 3 maggio scorso ha interessato il tetto del Liceo Classico "Morgagni" di Forlì non ha causato danni ingenti alla copertura dell'edificio. Lucia e Ilaria, questo il nome delle due ragazze, sono state ricevute dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. "La prontezza di spirito di queste ragazze ha permesso ai Vigili del Fuoco di intervenire con la massima efficacia, salvaguardando la struttura dell’edificio e gli spazi dedicati alla didattica", sono le parole del primo cittadino. Entrambe hanno ricevuto in dono un mazzo di fiori. "È stato un onore per me riceverle in Municipio e ringraziarle a nome di tutta la comunità forlivese", ha concluso Zattini. I danni causati dal rogo sono stati limitati ad alcuni pannelli fotovoltaici e non è emerso alcun problema alla struttura dell’edificio.

