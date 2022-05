All'Itaer "Baracca" La Lufthansa Technik fa i colloqui di lavoro in inglese direttamente a scuola

Nell?ambito delle attività di orientamento al lavoro, l?Istituto Aeronautico Baracca di Forlì ha recentemente organizzato ed ospitato un incontro con due rappresentanti dell?azienda di manutenzione aeronautica Lufthansa Technik di Malta. Il rapporto con la filiale di Malta della prestigiosa compagnia tedesca si è instaurato già da qualche anno, con proficui sviluppi ed opportunità per gli studenti dell?Istituto, alcuni dei quali lavorano in hangar a Malta da quasi quattro anni.

Dopo un?interruzione forzata, dovuta all?emergenza pandemica, quest?anno oltre 30 studenti hanno colto con entusiasmo l?opportunità di fare un colloquio ? rigorosamente in lingua inglese ? con i responsabili delle Risorse Umane di Lufthansa, che offrono un contratto a tempo indeterminato non appena i ragazzi abbiano concluso l?esame di maturità. La docente Anna Paesani ha assistito ai colloqui degli studenti: "Indipendentemente dall?esito del colloquio, ogni ragazzo ha sostenuto il suo primo colloquio di lavoro ? per di più in inglese ? con serietà ed entusiasmo, e spesso con grande emozione".