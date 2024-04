Alunna trova una lumachina nella sua insalata, il Comune: "Alzaremo il livello di attenzione, ma prodotti di qualità"

"Le maestre sono state bravissime, appena l'alunna ha trovato una lumachina dentro la sua insalata, hanno tolto il piatto e portato tutto alla sporzionatrice per avvertire di quanto accaduto, fotografandolo". La dirigente della scuola primaria Livio Tempesta a Forlì non ha molto altro da dire su l'inusuale episodio - accaduto alcuni giorni fa - e prontamente segnalato da docenti, alunni e genitori. La scuola, infatti, è solo uno spettatore in questa vicenda. "Poteva capitare in qualsiasi plesso scolastico dove c'è il servizio di mensa - spiega la dirigente Catia Palli - E' un servizio che il Comune ha appaltato a una ditta esterna che lavora per tutte le scuole, quindi che sia capitato alla primaria Livio Tempesta è un caso".

Grande tranquillità anche dal Comune dove è arrivata la segnalazione negli uffici preposti e questi hanno subito comunicato al gruppo esterno che si occupa della mensa scolastica l'accaduto. "Può succedere - ha spiegato la dottoressa Benedetta Squarcia, dirigente del settore Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì - Da capitolato abbiamo l'insalata biologica e sappiamo che col caldo aumenta la probabilità che questi innocui animaletti trovino casa nell'insalata buona, quella non trattata con pesticidi".

"Ovviamente è giusto alzare il livello di attenzione perchè i prodotti devono arrivare perfetti in tavola e anche il gruppo al quale ci affidiamo l'ha recepito, ma devo dire che, in generale, siamo molto contenti della qualità e dell'attenzione con cui vengono curati i prodotti che arrivano sulle tavole delle scuole - conclude -. E' una cosa che può succedere anche sulle nostre tavole e se pensiamo ai quantitativi che vengono maneggiati da chi deve organizzare le mense, ci può stare che una volta ogni tot anni capiti un episodio del genere".