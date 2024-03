Riemerse dall'oblio e dal fango, parte delle lunette del '600 di San Mercuriale forse perse per sempre. I loro traslochi negli ultimi decenni

Si infittisce il mistero dei “viaggi” delle lunette del chiostro di San Mercuriale (un ciclo di 30 affreschi dedicati a San Giovanni Gualberto, risalenti al 1601), spostate più volte nel Dopoguerra dal chiostro all'abbazia e, come ultimo viaggio, dalla chiesa di piazza Saffi ad un cortile posteriore del Seminario Vescovile, in via Lunga. Qui sono rimaste per circa vent'anni, fino a quando l'alluvione non le ha fatte “riscoprire”, purtroppo quando l'incuria e il fango aveva già prodotto i loro effetti.

Già gravemente deteriorate, a quanto pare l'esposizione prolungata alle intemperie e in ultimo il fango dell'alluvione dello scorso 16 maggio avrebbero dato il colpo di grazia a circa la metà di loro, tanto da non rendere conveniente un restauro. Un quadro completo sulla perdita di queste opere lo si potrà avere solo dopo che sarà terminata una ricognizione, che la Soprintendenza ha chiesto sullo stato degli affreschi, sui cui spostamenti l'ente di tutela dei beni artistici non sarebbe mai stato informato. Questi i vari spostamenti delle opere negli ultimi 80 anni.

Affreschi già deteriorati da 80 anni

C'è il forte rischio che non tutte le opere potranno essere recuperate, mentre già 7 di queste lunette sono andate disperse, secondo le fonti disponibili non nei lavori di apertura del chiostro nel 1939-41, dal momento che una relazione del 1941 del soprintendente di allora Corrado Capezzuoli sostiene che “tutti i 30 affreschi sono stati ricuperati”, ma forse danneggiati dalla guerra poco dopo. Capezzuoli relaziona che il loro stato era già molto precario, specificando anche la data del suo sopralluogo: “Gran parte di essi, a causa dell'azione degli agenti atmosferici, delle numerose affumicature e della polvere appiccicata sopra la superficie dipinta, si erano resi quasi irriconoscibili e alla data del 18 agosto 1939 anche alterati nei toni di colore”.

Altre note di don Bruno Bazzoli, abate di San Mercuriale dal 1953 al 1994, ritornano al 1959, quando si dibatteva se chiudere il passaggio con una cancellata artistica, proposta rifiutata dal Consiglio comunale: in quelle cronache il chiostro era descritto ancora come affrescato, anche se gli affreschi venivano indicati come sempre più deteriorati e in un declino che pareva inarrestabile.

Il trasloco dentro l'abbazia

Alcune testimonianze rese a ForlìToday, di frequentatori di San Mercuriale di varie generazioni, hanno permesso infine di ricostruire il “giallo delle lunette” degli ultimi decenni e il sostanziale oblio in cui sono cadute negli ultimi 80 anni. C'è per esempio il decano della cultura forlivese Vittorio Mezzomonaco, che quella chiesa la frequentava molto da ragazzo: “Nel Dopoguerra erano ancora visibili nel chiostro, anche se molto deteriorate. Ricordo delle tele a brandelli, dal momento che gli affreschi erano su tele sovrapposte”.

Nei suoi studi anche lo storico Piero Ghetti ricostruisce che “I dipinti – scrive Ulisse Tramonti nel suo “Itinerari d’architettura moderna” - furono staccati e trasportati su centine di legno e lastre di eternit per poter essere restaurati. Ritornati nella posizione originale al termine dei lavori, si deteriorarono in tempi brevissimi a causa dell’innaturale esposizione alle intemperie”. Finché non ci furono i lavori del 1939-41, infatti, i portici del chiostro erano stati murati ed erano luoghi chiusi a tutti gli effetti. E' stato quindi don Bazzoli a riportarne una ventina all'interno dell'abbazia, appendendole ai muri perimetrali della navata, lasciando in loco solo le 4 tuttora presenti.

I tentativi di restauro

Non sono mancati tentativi - non si comprende bene se riusciti o meno - di salvataggio e restauro. Si ha contezza, sempre da uno scritto di Bazzoli, di un intervento su 21 lunette, restaurate dal Comune nel 1960-61. Nel libro "L'abbazia di San Mercuriale", scritto da don Bazzoli e il restauratore Sergio Selli, Mezzomonaco individua appunto nota di questo restauro: “Sul lato adiacente alla chiesa e quello di fronte sono poste delle lunette eseguite ad affresco in parte ora portate su tela e restaurate dal maestro Fortini”.

Mentre vi è ampia traccia di un intervento realizzato nel 1976 su 4 lunette da parte della Cassa dei Risparmi,. Nel libro “Arte rinfrescata” (recuperato da Paolo Rambelli e dedicato alle opere d'arte recuperate grazie a finanziamenti della banca locale) si riporta: “Nel 1976 il parroco di San Mercuriale don Bazzoli chiedeva l'intervento della Cassa dei Risparmi di Forlì affinché finanziasse l'impresa di staccare gli affreschi ancora recuperabili nel chiostro e si procedesse al restauro di quelli già asportati in precedenza. La Cassa confermava l'assunzione della spesa, per il distacco di quattro lunette, distacco che sarebbe stato compiuto dal restauratore Walter Benelli di Pisa”. Questi ultimo affreschi dovrebbero aver la caratteristica di trovarsi su supporti di vetroresina e non di cemento amianto.

Affreschi poi accatastati e dimenticati

Ancora negli anni '80-'90 c'è chi se li ricorda appese alle pareti delle navate laterali di San Mercuriale: “Erano collocate abbastanza in alto e non illuminate, erano talmente ammalorate da essere illeggibili”, ricorda Daniele Casi, anche lui fedele e all'epoca frequentatore abituale dell'abbazia. Poi a un certo punto la decisione di rimuoverle dai muri, negli anni '90, forse per mandarle ad un restauro che tuttavia non sarebbe mai avvenuto. Le lunette finiscono quindi ammucchiate, in verticale una di fianco all'altra e ricoperte da vecchi e pesanti tendaggi tolti dalle finestre, in una navata laterale, all'ingresso della sacrestia e nelle vicinanze dell'organo. In diversi ricordano quella catasta, poco estetica in un luogo monumentale come San Mercuriale, ma almeno con l'aspetto positivo di trovarsi in un luogo al riparo delle intemperie, che avevano già in parte divorato le opere.

Il trasloco in via Lunga

Si stima quindi che il trasloco al Seminario di via Lunga sia stato fatto nei primi anni Duemila, prima dell'insediamento del parroco don Zanghini. I loro ultimi vent'anni le lunette del chiostro di San Mercuriale, che avevano appena compiuto quattro secoli, li hanno passati dimenticate, sotto un telone di plastica in un cortile posteriore del Seminario, riposte sotto una balconata, ma di fatto esposte ai rigori dell'inverno da una parte e al calore dei raggi solari dell'estate dall'altra, con l'azione finale del fango dell'alluvione dello scorso 16 maggio 2023, che le ha travolte per un altezza di almeno 50-60 centimetri. Per un mesetto circa sono rimaste nel loro letto di fango, dal momento che si ignorava la loro esistenza e l'attenzione era tutta dedicata ai libri antichi del sotterraneo.

Il valore artistico delle opere

Ora con un incontro di "Un'opera al mese" una di queste lunette sarà approfondita e spiegata ai forlivesi dopo che per decenni nessuno vi ha dato attenzione. Parte dell'oblio deriva dal fatto che tali opere sono state da sempre valutate non particolarmente pregiate, anche perché appartenenti al periodo manieristico. Impietoso il giudizio del soprintendente del 1941 Capezzuoli, che parla di “dipinti che appartengono ad un modesto quanto eclettico ciclo pittorico, tentennante fra gli sciolti ricordi di una ben più gloriosa tradizione che stava per tramontare, e qualche volta di fattura addirittura rozza”, dice nella sua relazione citata da Sergio Tombari nel 2008 nel volumetto dedicato al chiostro ed edito dalla Banca di Forlì.

Bazzoli e Selli sono più clementi e parlano di affreschi “di influenza manierista, mal giudicati attraverso i secoli e lasciati quasi sempre in uno stato di abbandono, con la guerra che li resi inutili in alcuni parti”. La loro richiesta è però di non rinunciare “a un restauro di quelle povere figure”. Più convinto del loro valore l'abate successivo, don Adamo Pasini che dice “Qualunque sia il valore artistico di queste pitture, certo è che esse rappresentano il lavoro più ampio del genere dedicato a San Giovanni Gualberto”. Le 30 lunette ancora pochi decenni fa erano definite da Pasini “il massimo poema Gualbertiano”, in quanto non presente con quelle dimensioni in nessun monastero vallombrosiano. Ma forse questo “poema” è già andato in parte perso.