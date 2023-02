Lunghi tempi di attesa per il disabile grave? L'Ausl: "La visita richiesta è già stata eseguita oggi"

La visita al disabile bertinorese che lamentava gli eccessivi tempi di attesa per una visita fisiatrica, necessaria per poter ottenere il rinnovo dei dispositivi ortopedici necessari per la sua vita quotidiana (scarpe ortopediche personalizzate e tetrapodi) si è già tenuta in data odierna.

Lo spiega, in una sua replica l'Ausl Romagna: “Il paziente in oggetto aveva inviato presso la segreteria di questa unità operativa la richiesta di visita fisiatrica ordinaria, che è stata emessa il 18 gennaio 2023 e doveva essere prenotata tramite CUP. Per agevolarlo rispetto alla sede della visita, conoscendo le sue difficoltà, gli è stato dato un appuntamento nell'ambulatorio del percorso "Disabili adulti" in data 1 febbraio (cioè in data odierna)”.

Dall'Ausl rimarcano che l'appuntamento era stato fissato già prima del suo sfogo pubblico. Inoltre dall'Ausl fanno sapere che i tempi di attesa per una visita fisiatrica a Forlì al momento sono di circa due mesi e mezzo. “Qualunque cittadino può prenotare una visita fisiatrica tramite CUP e ci sono posti disponibili presso l'ospedale di Forlì a partire dal 12 aprile, e quindi non fra cinque mesi a Ravenna, come sostenuto dal paziente”.