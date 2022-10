Il lupo si avvicina alle case, si intrufola nel recinto e porta via una gallina sotto gli occhi della padrona

Si è vista portar via una gallina da sotto gli occhi. Il lupo è stato un fulmine, la preda gli è caduta per un secondo, l'ha raccolta ed è scappato via verso il bosco. L'ha stretta talmente forte la seconda volta che la povera gallina ha fatto l'uovo. Il fatto è accaduto venerdì sera, intorno alle 19, in via Paoluzza 5 di San Martino in Strada.

"Abito in una casa nel verde ma vicina ad altre case - spiega la signora Anna Bruna Nanni - l'altra sera ero lì fuori, nell'aia, con il mio cane. Ho fatto alcune foto alle galline bianche perché erano proprio belle con la luce del tramonto e, mentre stavo rientrando in casa, ho sentito un gran rumore provenire dal piccolo recinto. Ho visto un lupo grigio che ne aveva in bocca una, lei ha iniziato ad agitarsi ed è caduta, lui l'ha ripresa stringendola più forte ed è scappato. E' stato un attimo, non ho avuto nemmeno tempo di rendermi conto di quello che stava accadendo. Sicuramente lui era accovacciato lì dietro a qualche pianta anche quando io ero lì con il mio cane. Appena ho voltato le spalle è scattato a prendere la preda. Un fulmine. Se penso che poteva anche aggredire il mio cane...".

Rimasta molto scossa la signora Anna Bruna Nanni ha parlato anche coi vicini che tutti le hanno confermato di aver visto uno o più lupi in zona. Addirittura una sua vicina che ha un recinto alto 10 metri e dentro due cani lupo, l'altra sera ha visto il lupo che infilava il muso in una griglia per annusare e guardare cosa ci fosse all'interno. "La mia paura, ora - conclude la signora Nanni - è che, avendo capito che qui le galline può venire a prenderle quando vuole, possa tornare indisturbato a far manbassa. E se, invece delle galline, aggredisce il mio cane?".