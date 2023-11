La fototrappola riprende l'istante in cui un lupo attacca e uccide un cinghiale: ecco il video

La fototrappola di Giacomo Cellini di "Fototrappolaggio Naturalistico" colpisce ancora, riprendendo una scena incredibile: l'uccisione di un giovane cinghiale da parte di un lupo nel versante forlivese dell'Appennino Tosco Romagnolo. L'immagine risale al 12 febbraio scorso. "Il momento fatale dell’uccisione di un giovane cinghiale da parte di un lupo nel versante forlivese dell'Appennino Tosco Romagnolo - è il parere di Duccio Berzi, tecnico faunista -. Una scena cruda e forte che ci sentiamo di condividere per mostrare le potenzialità predatorie del più grande predatore dei nostri boschi, capace con una tecnica ben precisa di fermare ed uccidere prede anche più grandi di lui, contribuendo così al contenimento di specie impattanti sulla foresta e ad una corretta selezione degli animali".

"La relazione tra lupo è cinghiale è particolare, interessante e per molti aspetti ancora misconosciuta - prosegue Berzi -. Da una parte i cinghiali subadulti, che rappresentano la preda in assoluto più utilizzata in questi boschi, dall’altra gli adulti, i verri in particolare che fronteggiano senza problemi i predatori e che manifestano comportamenti di competizione sulle carcasse di altre prede uccisi dai lupi, un fenomeno chiamato cleptoparassitismo, su cui ancora c’è molto da indagare. La Natura e le sue regole, per qualcuno spietate, sicuramente efficaci". I video sono disponibili su uno specifico canale Youtube del gruppo "Fototrappolaggio Naturalistico" e sul sito web www.fototrappolaggionaturalistico.it.