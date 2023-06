Fu il papà della società di brokeraggio di riferimento di Confcooperative: addio a Giampaolo Brogliato

Si è spento mercoledì mattina, dopo una tenace battaglia contro la malattia, Giampaolo Brogliato, punto di riferimento e l’artefice del successo di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative di cui era presidente e amministratore delegato, la cui sede centrale si trova al Palazzo della Cooperazione di Bologna. Ottantadue anni, di origini veneziane e residente a Forlì, Brogliato è tra gli artefici della nascita di Ciba Brokers, avvenuta nel 2007 grazie ad un’intuizione anche dll’allora presidente di Confcooperative Emilia Romagna Maurizio Gardini (oggi presidente nazionale dell'Associazione).

Ciba Brokers è stata protagonista di uno sviluppo continuo, culminato nel bilancio record del 2022 recentemente approvato dall’assemblea degli azionisti. Confcooperative lo ricorda come un "grande motivatore e lavoratore appassionato", che, "al timone di Ciba Brokers, ha saputo costruire una squadra vincente trasformando in pochi anni una piccola azienda in un punto di riferimento nazionale per tutto il sistema Confcooperative, con sette sedi in Italia (Bologna, Forlì, Rimini, San Marino, Ancona, Reggio Emilia, a cui si aggiunge la recente apertura a Roma); una società sempre pronta ad affiancare cooperatrici e cooperatori (anche nelle impegnative esperienze di workers buyout), e capace di suscitare l’interesse di importanti operatori economici sia sul fronte della clientela che su quello delle compagnie di assicurazione".

"“Giampaolo Brogliato ci lascia un’eredità importante: il suo impegno, la sua dedizione, la sua capacità di innovare e il suo talento imprenditoriale hanno rappresentato una risorsa preziosa per tutto il nostro sistema - dichiara Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna -. Oggi in Confcooperative perdiamo un amico e un punto di riferimento autorevole - aggiunge Milza -; vogliamo onorare la sua storia assicurando il massimo impegno nel fare crescere Ciba Brokers al servizio di tutte le cooperative del nostro sistema, proprio come Giampaolo avrebbe voluto. Alla sua famiglia e ai suoi collaboratori va tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Per le esequie sarà allestita la Camera Ardente all'ospedale “Morgagni - Pierantoni” di Forlì nelle giornate di venerdì dalle 7:00 alle 19 e sabato mattina dalle ore 7 fino alle 11. Il rito successivo si svolgerà poi in forma strettamente privata come da volere della famiglia. In osservanza di questo momento di cordoglio, Ciba Brokers Spa osserverà una giornata di chiusura per lutto nella giornata di venerdì.