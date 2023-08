Diocesi in lutto, addio al parroco di San Francesco Don Gino. Il sindaco di Meldola: "Un importante punto di riferimento"

Lutto nella diocesi forlivese. Si è spento Don Gino Gentili, parroco di San Francesco. "E' stato per me, come per tanti bambini che frequentavano la Chiesa di San Francesco un importante punto di riferimento - ricorda il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Lo ricordo come un uomo buono, di profonda fede cristiana e sempre vicino ai più giovani. Il suo senso di umanità e carità, così come la sua infaticabile opera per il bene della comunità rimarranno nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Esprimo, in questo momento di dolore, le più sincere condoglianze da parte dell’intera Amministrazione Comunale e della nostra città ai familiari, ai suoi cari, alla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese ed a tutte le persone che gli volevano bene".