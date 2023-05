Da fabbro a imprenditore, ha fatto la storia del territorio: addio a Mauro Cangialeoni, "Perdiamo una figura fondamentale"

Lutto a Galeata. Si è spento l’imprenditore Mauro Cangialeoni, alla guida della Cangialeoni Group, la holding nata nel 2022 cui fanno capo nove aziende che operano sul territorio nazionale prevalentemente nel settore metalmeccanico, tra cui la Babbini, leader mondiale nella produzione di presse elicoidali disidratanti. Partito con una bottega da fabbro, Cangialeoni è stato un imprenditore che ha fatto la storia del territorio, e non solo.

Era l'8 settembre del 1962 quando decise di fondare la sua azienda a Pianetto di Galeata, iniziando a realizzare componenti in ferro per il settore edile ed agricolo. Per far fronte alle crescenti richieste di forniture anche nel settore metalmeccanico, l'imprenditore Cangialeoni si spostò, nel 1966, la propria attività a Galeata in un locale artigianale più ampio ed attrezzato per avviare la produzione in serie di particolari metallici.

Nel 1978 il titolare ha avviato la produzione di scambiatori di calore per camini e termo cucine, costituendo la società Artigianferro Galeatese, che, in pochi anni, diventa un punto di riferimento a livello locale e nazionale. Il continuo crescere dell'attività produttiva porta alla realizzazione di un nuovo complesso industriale di circa 3000 metri quadrati di coperto, attuale sede in via Madonna dell'Umiltà 3 a Galeata.

La forma giuridica Artigianferro s.r.l. è nata nel dicembre 2003, quando Cangialeoni ha investito in strutture e tecnologie avanzate, portando la produzione alla massima flessibilità. Oggi l'attività produttiva è rivolta ad importanti realtà aziendali nazionali ed estere operanti nel settore metalmeccanico e, grazie alla reciproca collaborazione, ha raggiunto elevati standard qualitativi.

"Perdiamo una figura importante, fondamentale per tutto il paese e la vallata dire - afferma la sindaca Francesca Pondini -. Un imprenditore lungimirante, che con l'azienda con lui fondata ha dato e continuare a dare lavoro a tante famiglie, contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo imprenditoriale di un territorio difficile, rimanendo ancorato alla sua terra. Grazie Mauro per tutto quello che hai fatto per noi".