"Una persona splendida, con la passione per le auto": la Romagna dei motori piange il pilota e meccanico Federico Mantellini

Lutto nel mondo dell'automobilismo. Si è spento all'età di 85 anni dopo aver combattuto contro una malattia il pilota e meccanico Federico Mantellini. "L'ho conosciuto nel 1986, nei mie primi passi da pilota, quando entrai nella Scuderia Bandini di Forlì - ricorda Paolo Ragazzini, presidente del Racing Team Le Fonti -. Con Federico abbiamo disputato tante gare assieme, da quelle in salita alle formula challenge. Si partiva il venerdì con altri amici per raggiungere la zona di gara. E tanta della mia passione per l'automobilismo mi è stata trasmessa da lui".

Ragazzini dipinge Mantellini come un vero e proprio "gentleman, sempre disponibile ad aiutare anche se si era avversari in gara. Tante volte è intervenuto sulle mie macchine pur di farmi partire". E le sfide più memorabili? "Le abbiamo fatte a Magione per il Trofeo Macota - prosegue Ragazzini -. Federico ha sempre portato in gara i colori delle scuderie romagnole, prima con la Bandini poi con i Team Piloti Forlivesi e la nostra scuderia, il Racing Team le Fonti, fino alle ultime gare del 2016".

"Incontrare Federico nel mondo delle corse è stato per me fondamentale, una delle persone più importanti - continua -. Abbiamo passato tanti momenti assieme, anche per le organizzazioni della Predappio Rocca delle Caminate, ma anche fuori dalle corse con le nostre famiglie. Ci lascia una persona splendida, un romagnolo verace con la vera e sana passione per le auto da corsa le gare e la meccanica". Per chi volesse dare l'ultimo saluto a Federico, può farlo venerdì mattina alle 9 alla camera mortuaria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.