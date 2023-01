Lutto nel mondo dell'associazionismo cattolico: addio Milena Strocchi, volto storico dell'Unitalsi

Lutto nel mondo dell'associazionismo cattolico. Si è spenta all'età di 85 anni Milena Strocchi, presidente della sezione forlivese dell'Unitalsi dai primi anni Ottanta fino al 2005. L'Unitalsi è l’acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali: alimentata dall’operosità gratuita di volontari, s'impegna ad organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto.

Un'esperienza di carità che Strocchi ha seguito con devozione, partecipando ogni anno al pellegrinaggio in treno da Forlì al santuario di Lourdes. Dal 2016 la sede Unitalsi di Forlì di via Solferino porta il suo nome quale riconoscimento per la "carriera" e per l'impegno profuso tra gli associati a favore dell’associazione cattolica che si occupa dei viaggi degli ammalati a Lourdes e negli altri luoghi di preghiera.

E' stata anche presidente del gruppo di sostegno forlivese del missionario in Guatemale Andrea Francia, sorto in seno al “Comitato per la Lotta Contro la fame nel Mondo”. Nella sua carriera professionale è stata dirigente dell'Inps, concludendo il suo cammino lavorativo a Faenza nel 2005. E' stata anche consigliere della Fondazione Carisp per l'aspetto socio-sanitario. I funerali si terranno sabato mattina alle 9 nella chiesa dei Cappuccinini in via Ridolfi.