La società calcistica in lutto, addio allo storico presidente: "Davanti alla vittoria ha messo l'etica sportiva"

Una storica società sportiva dilettantistica della periferia forlivese è in lutto per la scomparsa del suo presidente. Tutta l'Asd Vecchiazzano si stringe attorno alla famiglia di Ivan Soglia. "Uomo buono, generoso e sempre molto impegnato nel sociale è stato uno dei soci fondatori dell'Asd Vecchiazzano, di cui sarà presidente per anni dal 1986". viene ricordato dal club che perde la sua "pietra miliare dell'associazione sportiva che ha sempre messo prima della vittoria l'etica sportiva. Se molti ragazzi del quartiere hanno potuto frequentare il centro sportivo è anche grazie a gente come lui che ha creduto nell'associazione sportiva".