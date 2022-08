"Rimarrà sempre un bel riferimento": addio all'imprenditore agricolo Giovanni Bagioni

Lutto nel mondo dell'imprenditoria agricola forlivese. Si è spento lunedì, all'età di 54 anni, Giovanni Bagioni, co-titolare del "Gruppo Bagioni". Da tempo lottava contro un male. Già fissati i funerali, che si terranno martedì alle 15 nella chiesa di Casemurate. Numerose le condoglianze sui socali, tra le quali quella della redazione di Agrilinea, network agricolo: "Giovanni rimarrà sempre un bel riferimento".

L’amore e la devozione per la terra e per l’agricoltura accompagna la famiglia Bagioni da più di 3 generazioni. La prima azienda agricola è nata nei primi anni del Novecento con Giuseppe che ha trasmesso le tradizioni e la voglia di crescere anche al figlio Primo e ai nipoti, Giovanni, Caterina, che sono oggi ai vertici del Gruppo. Grazie a questa forza oggi la famiglia Bagioni è riuscita a costruire un impero agricolo e a guidarlo con determinazione e competenza.

La grande esperienza nel campo agricolo e zoo-tecnico ha permesso una crescita esponenziale nel campo dei foraggi ed erba medica essiccata, crescita che continua non solo in Italia ma anche all’estero. Ogni anno nelle campagne Ravennati e Forlivesi vengono coltivati circa 2000 ettari di terreno a seminativo, culture energetiche, frutteto e vigneto.

Lo spirito d’intraprendenza che caratterizza la famiglia Bagioni spinge il gruppo ad impegnarsi continuamente in nuovi progetti d’avanguardia, l’ultimo dei quali ha portato alla realizzazione di un impianto di biogas, destinato alla realizzazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, in parte utilizzate nelle stesse aziende del Gruppo per il processo di disidratazione e lavorazione dei prodotti in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e tutela degli ecosistemi.