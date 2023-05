Lutto nel mondo dell'istruzione: addio all'ex provveditore Giuseppe Pedrielli

E' stato provveditore a Forlì fino al 2019. Il mondo dell'istruzione è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Pedrielli. Classe 1954, originario di Castel Maggiore (Bologna), lascia la moglie Cristina Casali ed i figli Carlo e Alberto. Laureatosi in storia indirizzo moderno presso l'Università degli Studi di Bologna il 20 marzo 1978 con punti 110 su 110 e lode, è stato prima conduttore di seminari per laureandi in "Storia dei Paesi afro-asiatici nell'età moderna" presso l'Università degli Studi di Bologna, poi ricercatore presso il Centro Studi "A. Cabrai" del Comune di Bologna con compiti, fra l'altro, di organizzatore di iniziative sui temi del sottosviluppo e del disarmo. Dopo aver curato a Bologna l'istituzione di un centro dì documentazione sulla pace su incarico dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e organizzato lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente della scuola sulla didattica della pace, nel 1985 è entrato nei ruoli del personale docente della scuola.

Dall'anno scolastico 1988- 89 è stato docente presso l'I.P.S.S.A.R. "B. Scappi" di Castel San Pietro Terme (Bologna), incaricato per più anni della funzione di vicepreside e, poi, dall'a.s. 1997-98, di responsabile dei corsi di istruzione istituiti presso le strutture ospedaliere di Bologna (Istituto Ortopedico Rizzoli, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Mantecatone Retiabilation Institute). Quindi è stato dirigente scolastico prima al "Galilei" di Mirandola, poi al "Belluzzi Fioravanti" di Bologna e quindi dirigente dell'Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna. La camera ardente sarà allestita mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 nella camera mortuaria dell'Ospedale Sant'Orsola. I funerali saranno celebrati alle ore 15.30 nella Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù (Via G. Matteotti, 27).