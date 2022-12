M5S: "Manifesti abbandonati sotto le plance, sporcizia da rimuovere"

Sporcizia sotto le pance dei manifesti pubblicitari. A chiedere la rimozione di manifesti staccati e abbandonati sono i consiglieri comunali del M5S Eros Brunelli e Franco Bagnara. In particolare vengono segnalati quelli presenti in via Punta di Ferro e in via Ravegnana fra il Quartiere Ospedaletto e l’autostrada. "Si tratta di un fenomeno periodico di degrado ambientale a Forlì ed è proprio per questo che riteniamo opportuno una “campagna di sensibilizzazione” nella raccolta da parte degli attacchini", spiega una segnalazione dei consiglieri pentastellati.