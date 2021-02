Madonna del Fuoco, i religiosi in preghiera in Cattedrale per la giornata della vita consacrata

Anche i religiosi della diocesi in preghiera davanti alla Madonna del Fuoco martedì, in occasione della Giornata della vita consacrata, con la benedizione delle candele, rito tradizionale di questo giorno che dà il nome alla festa, la “candelora” e la messa presieduta dal vescovo Livio Corazza. Sono attualmente 21 in diocesi gli ordini religiosi presenti, 5 Istituti maschili, quattro di clausura, le Agostiniane a Forlimpopoli, le Clarisse Urbaniste del Corpus Domini e di Montepaolo e le Clarisse in San Biagio e 12 Istituti femminili.

Si contano in diocesi anche un eremo, a Berleta di Santa Sofia e alla Badia di Bertinoro la casa madre delle Clarisse francescane missionarie del SS. Sacramento fondate dalla Venerabile Madre Serafina Farolfi. Frati e suore prestano la loro opera in varie realtà: cappellani in ospedale, come i Servi di Maria di San Pellegrino, educatori tra i giovani come i Salesiani. All’educazione si dedicano anche molte suore nelle scuole materne ed elementari paritarie: come le Francescane di via Cantoni, le Apostole del Sacro Cuore della Beata Clelia Merloni, le Ancelle del Sacro Cuore a Santa Maria del Fiore, le Salesiane di Roncalceci.

Altri sono impegnati in opere di carità come i Camilliani a Predappio, le Carmelitane della Casa della Carità di Bertinoro, in case famiglia come le Orsoline dell’Opera Madonnina del Grappa a Galeata, le suore della Sacra Famiglia a Rocca San Casciano e le Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli a Forlimpopoli o in case di riposo come le Figlie di Maria Immacolata di San Pietro in Vincoli. Altri ancora si dedicano alla pastorale e alla formazione come le Josephine a Bertinoro, le Dives in Misericordia di San Pietro in Trento, i Saveriani di San Pietro in Vincoli, i Servi del Cuore Immacolato di Maria di Vecchiazzano.