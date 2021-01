Madonna del Fuoco, il Duomo torna ad illuminarsi a festa con 7mila lampadine a led

Da sabato saranno riaccese le luci del Duomo di Forlì in onore della Madonna del Fuoco, grazie a mille metri di lampadine a led, pari a 7mila lampade, che rimarranno accese fino a domenica 7 febbraio, giorno della festa della patrona, con un consistente risparmio di energia. L'allestimento, già effettuato nel periodo natalizio, è stato realizzato anche quest’anno da Hera Luce, società del Gruppo Hera e uno dei primi gestori italiani nel settore della pubblica illuminazione, nell’ambito del contratto di gestione delle luminarie del centro storico.

Il montaggio, viene spiegato da Hera, "è stato molto impegnativo, in quanto i fili con le 7mila lampadine devono essere collocati sulla cupola e sul campanile del Duomo. Per questo è stata chiamata anche quest’anno una ditta specializzata di Macerata che, grazie ad un particolare corso di specializzazione, è in grado di occuparsi dell’allestimento a Forlì, suo ‘fiore all’occhiello’".