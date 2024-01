Madonna del Fuoco, in duomo la messa della "Giornata per la Vita"

Il giorno della Madonna del Fuoco coincide con la Giornata per la Vita, ricorrenza promossa dalla Cei giunta all’anno numero quarantasei. Per questo motivo, a Forlì si svolge nei giorni immediatamente precedenti: il vescovo mons. Livio Corazza celebrerà la messa per la Giornata per la Vita sabato 3 con la prefestiva delle 18.30 in Duomo. La cerimonia includerà testimonianze al termine della celebrazione. Venerdì 2, alle 20.45, inoltre, ci sarà un momento di omaggio all’altare della Madonna del Fuoco con una raccolta di sedici canti mariani curati dal coro di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e letture dedicate alla Patrona di Forlì come Madre della Vita.

Andrea Taddeo, presidente del centro di aiuto alla vita – Forlì Odv, coglie l’occasione per fare il bilancio delle attività del Centro di Aiuto alla Vita per il 2023, il cui intervento più urgente e prevalente riguarda problemi sorti in gravidanze indesiderate per difficoltà familiari, economiche e ricerca di casa e lavoro. Nel 2023, i nuclei familiari sostenuti, prevalentemente di origine straniera, sono stati circa 120. Nel corso dell’anno sono nati 34 bambini di cui 5 salvati dall’aborto, attivando il Progetto Gemma/Germoglio. Il Centro di Aiuto alla Vita, gestisce anche 4 appartamenti avvalendosi dei suoi operatori e volontari. I progetti di ospitalità e accompagnamento, sempre in presenza di gravidanza e/o di bambini molto piccoli, sono tutti definiti e monitorati in collaborazione con il Servizio Sociale del territorio.

Nell’anno 2023 sono stati accolti negli appartamenti del Centro di Aiuto alla Vita 6 nuclei familiari, composti in tutto da 6 mamme, 2 papà e 8 bambini. Nella casa di accoglienza “La Tenda”, per gestanti e madri con bambini, il Centro ha attuato sette progetti di inserimento che coinvolgono 7 mamme e 9 minori, 4 di questi sono conclusi (uno per uscita volontaria, tre per cambio del progetto a favore di una maggiore autonomia). È stato attuato anche un progetto diurno per un minore.