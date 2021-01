Madonna del Fuoco, la colonna di Piazza del Duomo si colora dei disegni dei bimbi

Domenica si è svolta la Fiorita dei bambini alla Madonna, quest’anno in forma limitata a causa del covid. I rappresentanti delle parrocchie e delle scuole hanno consegnato alla presenza del vescovo Livio Corazza i disegni dei bambini alla colonna della Madonna del Fuoco. Lunedì è previsto il pellegrinaggio animato dalla Caritas e dalla comunità dei diaconi permanenti con la partecipazione del Centro di aiuto alla vita e del Movimento per la vita. Martedì, invece, festa della Candelora, alle 10, appuntamento con la messa con benedizione delle candele,mentre alle 15.15 ci sarà il pellegrinaggio degli anziani. Alle 16.45 verrà la celebrata la messa episcopale con i religiosi e le religiose per la giornata della vita consacrata.