La storia della Madonna di Lourdes trascinata dal fango e ritrovata: è il simbolo dell'alluvione a Terra del Sole

In chiesa, a Terra del Sole, si nota una piccola statua mariana. Niente di particolare, si direbbe, eppure a guardar meglio si evince una nota curiosa. Entro una cornice dorata, si legge: “Statuetta della Madonna che si trovava nella Grotta di Lourdes presso la Casa Lambertini in via Molino. Asportata dall’alluvione del 16 maggio 2023 è stata poi rinvenuta sui rami di un albero nel campo della Berlè”. Che storia è questa?

Nei giorni dell’alluvione dello scorso maggio fu colpita duramente anche Terra del Sole. In particolare via del Molino, strada che costeggia il bastione meridionale della cittadella cinquecentesca e gradualmente scende verso il Montone. Qui le proprietà di alcune famiglie vennero inondate di acqua e fango e gli abitanti furono salvati dagli elicotteri. Uno di essi, Alberto, corse il rischio di essere trascinato dalla fiumana una volta che volle tornare verso casa, si salvò saldo a un’inferriata per poi essere trasferito al sicuro. Nel suo giardino c’era una riproduzione della grotta di Lourdes con statua mariana.

Così, come spiega il parroco don Marino Tozzi, “due o tre giorni dopo la piena, una ragazza ha trovato la statua della Madonna impigliata nei rami di un albero da frutto”. Sbalzato via dal piedistallo, il simulacro dunque ha arrestato la sua corsa tra i flutti e questo fatto ha subito portato alla mente la Madonna delle Grazie che si festeggia a Terra del Sole la terza domenica di maggio.

Nel corso della storia, con questo titolo, Maria ha protetto la città perfetta da peste, terremoto, guerra e alluvioni. “Quando, spero nel prossimo anno, sarà risistemata la grotta di Lourdes, vi sarà ricollocata la statua che ora si vede in chiesa”, aggiunge don Marino. Magari questo avverrà a maggio, mese mariano per eccellenza, occasione per aggiungere un ulteriore grazie alla Madonna delle Grazie.