A Castrocaro è tempo di Madonna dei Fiori: attesa per la processione con la fiorita dei bambini

A Castrocaro è tempo di Madonna dei Fiori. La festa patronale, di origini secentesche, vedrà il suo culmine domenica 7 aprile alle 16: oltre alla messa presieduta da monsignor Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi, si svolgerà la processione con fiorita dei bambini alla Madonna, accompagnata dal Corpi Bandistico Cittadino. La processione percorrerà le vie Garibaldi, Sant'Antonio, Abate Mini, Baracca, Fontana, Flavio Biondo, Matteotti e si concluderà in chiesa (in caso di maltempo sarà rimandata a lunedì 8 alle 20).

In preparazione, nei giorni scorsi sono stati distribuiti i tradizionali garofani benedetti ed è stato chiesto alle famiglie di residenti nelle strade percorse dal corteo religioso di addobbare le proprie abitazioni per onorare il passaggio dell'Immagine venerata. Al termine della funzione, è in programma un momento conviviale nella piazzetta mons. Mambelli. Altre messe sono previste, sempre domenica, alle 8 e alle 11 (con servizio di canto del Gruppo Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole), oltre alla prefestiva di sabato 6 alle 18.

La ricorrenza vedrà pure, nella serata di sabato 6, un concerto tutto al femminile con la “Pink Orchestra Santa Cecilia” alle 21 (offerta libera). Le celebrazioni avranno termine lunedì 8: dopo la messa per i vivi e per i defunti iscritti alla Compagnia della Madonna (alle 18), alle 20.30 si terrà la reposizione dell'Immagine. La tradizione deriva da un voto alla Madonna che, secondo i fedeli, salvò la comunità castrocarese da una pestilenza. Dal momento che la ricorrenza è collocata in periodo primaverile, la domenica dopo Pasqua, la festa ha in seguito preso il nome di "Madonna dei fiori".