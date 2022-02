Madonna del Fuoco, torna la passeggiata tra le bancarelle: la piadina anche al pistacchio. E gli ambulanti guardano al futuro con speranza

Voglia di normalità. Anche se non è ancora arrivato il momento di buttare la mascherina, parafrasando il successo sanremese di Dargen D'Amico, e il green pass deve essere a portata di mano. Ma uno sguardo rivolto al futuro con l'occhio della speranza, quello sì. Questi i messaggi che arrivano dagli ambulanti che venerdì hanno animato il centro storico per la fiera della Madonna del Fuoco. Dopo la sospensione del 2021 dettata dal covid, è tornata la tradizionale passeggiata della festa patronale tra i 222 banchi dispiegati su piazza Saffi, via delle Torri, via Quadrio, piazza Cavour, via Orselli, piazza Ordelaffi, piazza Giovanni Paolo II, piazza Duomo e corso Garibaldi.

Volti finalmente sorridenti tra gli esercenti di dolciumi dopo il nuovo stop imposto a fiere e sagre in tutta Italia per far fronte alla crescita dei contagi innescati dalla nuova variante al covid-19 Omicron. "La partenza è stata positiva sin dal primo mattino", è il commento di Luigi Nastuzzi, commerciante cesenate su aree pubbliche e titolare dell'attività ambulante "Zuccherolandia", storica impresa artigiana familiare, iscritta nella Regione Emilia Romagna all'albo delle aziende per la produzione biologica.

"C'è il desiderio di un ritorno alla normalità, anche se la situazione non è semplice - prosegue Nastuzzi -. Però siamo qui". Passeggiando tra i banchi è facile notare come l'evoluzione della tradizionale piadina della Madonna del Fuoco. Quest'anno, oltre a quella all'anice, era possibile gustare anche quella al pistacchio. "E' andata a ruba - ammette l'esercente -, però il forlivese è legato alla tradizione. Quella più venduta resta quella all'anice, poi quella semplice o farcita con la crema pasticcera". Tra le varianti in vendita anche quella al marzapane, alla Nutella o con le uvette. Insomma, scelte per tutti i gusti.

Altri ambulanti, in coro, confermano che questa nuova ripartenza è un segnale di speranza. "Speriamo che d'ora in avanti, con l'arrivo anche della primavera i contagi possano diminuire. Siamo stati fermi a lungo e ci auguriamo che il prossimo inverno il virus allenti la sua morsa". Ma non c'è solo il covid. "Ora il settore del commercio deve fare i conti con un nuovo virus, che è quello del caro bollette. Speriamo in un aiuto non solo dell'Italia, ma anche da parte dell'Europa".