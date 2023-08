Madre forlivese scomparsa a Marsiglia: partite le ricerche di Erika Bravi

Aveva parlato con sua madre che sta in Italia, poi nel pomeriggio aveva un appuntamento con suo figlio, ma non si è mai presentata. Sono partite in Francia le ricerche per Erika Bravi, 45 anni, mamma di due figli, scomparsa il 25 luglio a Marsiglia, dove vive e lavora. A Lanciare l'appello è il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV. C'è grande apprensione da parte dei familiari, con le ricerche che sono partite anche in Italia. Come si legge nell'appello diramato attraverso i social, Erika è alta circa 1 metro e 70, pesa 62 kg, ha capelli neri e lughi, occhi marroni. Per segnalazioni e in caso di avvistamento chiamare il numero di emergenza 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.