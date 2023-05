Perizia, laboriosità e buona condotta morale: ecco chi sono i nuovi "Maestri del lavoro"

Sono sette i lavoratori della provincia di Forlì-Cesena che riceveranno la "Stella al merito" ai cittadini che si sono distinti in campo lavorativo. Si tratta di un'onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private. Il titolo di Maestro del Lavoro viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, ogni anno, il primo maggio.

La decorazione comprende una sola classe e conferisce il titolo di "Maestro del Lavoro". La cerimonia di consegna della decorazione avverrà in dicembre 2023 in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della "Stella al Merito". Il riconoscimento sarà conferito a Stefano Albonetti, forlivese dipendente di Poste Italiane Bologna; Gloria Bassi, forlimpopolese dipendente all'Electrolux Italia; Armando Casadei, dipendente di Casadei Elettrodomestici; Massimo Matteucci, dipendente dell'Italpak Forlì: Giuseppe Rossi, dipendente dell'Igt di Mercato Saraceno; Massimo Saragoni, dipendente dell'Electrolux Italia; e Massimo Soldati, dipendente della Mec Meldola.

Chi può fare richiesta

Possono essere insigniti i cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent'anni alle dipendenze di aziende diverse. Per i cittadini italiani lavoratori all'estero, non è previsto un periodo minimo di anzianità alle dipendenza di un'azienda L'onorificenza può essere conferita a lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private (ad esempio: imprese cooperative, aziende o stabilimenti dello Stato, regioni, delle province, dei comuni nonché organizzazioni sindacali e associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale), che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta civile; abbiano migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.