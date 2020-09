Un maestro della fotografia sportiva, Modigliana piange Vito Liverani

Sabato scorso è deceduto Vitaliano (Vito) Liverani uno dei più noti e importanti fotografi sportivi, è stato a lungo il fotografo ufficiale del Giro d'Italia. "Terzo di otto figli, è nato in una famiglia di modeste condizioni a Modigliana - ricorda il sindaco Jader Dardi -. All'età di otto anni nel 1937 si era trasferito con la famiglia a Milano dove il padre aprì una trattoria, poi fa l'operaio. All'età di undici Vito ha lavorato come apprendista presso un droghiere. Poi è passato ad aiutare un fotografo sessantanovenne che, a causa dell'età, aveva problemi di vista. Cominciò a scattare fotografie da inserire nei documenti. Imparò in fretta ad usare le lastre d'argento" e negli anni a seguire riuscì ad affermarsi come uno dei migliori fotografi sportivi".

"È stato fascia biancoazzurra ed ha conservato un forte legame con Modigliana a cui la lasciato una importante donazione alla biblioteca Comunale ed al Mu.Ve. cui ha donato importanti opere d'arte - conclude Dardi -. Appena possibile vorremo organizzare una esposizione delle sue foto per ricordare una persona così fortemente legata alle sue origini".