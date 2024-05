Maggio è il mese della "promozione della salute": incontri a Predappio e Forlimpopoli

Promuovere l’adozione di sani stili di vita è sempre di più parte degli obiettivi del Servizio sanitario. Per supportare le persone al cambiamento di comportamenti pericolosi per la salute e incentivare la diffusione di stili di vita salutari in Ausl Romagna il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dipartimenti Cure Primarie, i Distretti e alcuni servizi specialistici, garantisce un’offerta diffusa di opportunità nelle Case della Comunità sull’intero territorio romagnolo. Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, favoriscono l’interazione di gruppo e sono caratterizzati da una forte connotazione esperienziale. La partecipazione è gratuita.

Nel Forlivese sono in programma due eventi. A Predappio sabato 25 maggio si terrà "Il carrello della Salute": dietisti suggeriranno come fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. Forlimpopoli, il 20 maggio, ospiterà alla Casa della Comunità (sala polivalente) "Un passo alla volta", un incontro sull'importanza del mantenersi in salute con attività semplici e divertenti. L'incontro si terrà dalle 9 alle 11. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.fo@auslromagna.it , oppure telefonare al 3311371209.