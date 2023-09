Alla scoperta delle bellezze di Forlì assaporando i prodotti delle aziende locali: in 500 alla Magnalonga Forlivese

Si è tenuta domenica la seconda edizione della Magnalonga Forlivese, che ha visto la presenza di 500 partecipanti tra adulti e bambini. I volontari delle due realtà associative organizzatrici con il Patrocinio del Comune di Forlì, rappresentato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo che ha tagliato il nastro di partenza ed insieme al Quartiere 18 e le realtà locali coinvolte, hanno messo in campo ben oltre 60 volontari. Gli organizzatori, il Comitato Asi di Forlì -Cesena e la Villagrappa Asd, a distanza di un anno esatto dalla prima edizione hanno quindi visto raddoppiata la partecipazione.

“E' stato un grande successo - commenta Elisa Petroni, presidente provinciale del Comitato Asi -. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa iniziativa come Comitato Asi, camminare all’aria aperta e scoprire le bellezze della nostra amata Forlì e farlo mangiando e assaporando prodotti delle aziende del territorio. Il connubio natura e sport è perfetto e ben si sposa nell’ambiente suggestivo pedecollinare di Villagrappa. Socializzazione, condivisione ed allegria a due passi dalla città. Quest’anno abbiamo pensato anche ai più piccoli, organizzando con i volontari del Comitato Asi, un gazebo di accoglienza per ogni tappa con proposte di gioco dedicate ai bambini, molto apprezzate, alle quali hanno aderito piacevolmente anche i genitori ed altri adulti partecipanti. Lavoreremo subito alla terza edizione nella speranza di migliorarci sempre più e saper offrire alle famiglie un programma coinvolgente e alla portata di tutti”

Non solo Forlivesi presenti alla camminata eno-gastonomica di 11,5 chilometri (percorso classico) e 18,5 chilometri (percorso sportivo), ma anche abitanti delle Province limitrofe della Romagna e della Toscana. “Villagrappa è il luogo ideale - dice Maurizio Valli, presidente della Villagrappa Asd -. Il nostro territorio è ricco di aziende e attività anche a conduzione familiare che non tutti i Forlivesi conoscono. Il nostro entusiasmo nasce dalla capacità di fare squadra e la tradizione di volontariato a Villagrappa è tenuta viva dall’amicizia e dalla saggezza dei più esperti e l’entusiasmo dei più giovani".

Hanno contributo alla manifestazione la parrocchia di Santa Maddalena di Villagrappa, Circolo Acli, Circolo Bondi-Mate’ – Circolo M. Monti, Agriturismo La Frulana, Fattoria La Capanna del Drago, Frecce di Romagna., Nonno Banter 57 APS, Gli amici di Castiglione, Gruppo Alpini di Forlì, Azienda Agricola I Sabbioni di Dino Zoli, Azienda Agricola Balducci, Azienda Agricola Ghirelli, Bonduri Macelleria, Rio del Sol, La Forlivese torrefazione, Il Forno Rossi di Villagrappa, Resina Forlivese, Banca generali Private Silvano dal Seno e Mr Sofà.