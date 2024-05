Prende forma "Magyc", il museo della ginnastica nel nome di Bruno Grandi: approvato il progetto di fattibilità

Prende forma il Magyc - Museum of the Art of Gymnastic ‘Bruno Grandi’. Mercoledì la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione del primo museo in Italia dedicato alla ginnastica e alla memoria di Bruno Grandi, con il patrocinio morale del Coni e della Federazione Ginnastica d’Italia. In merito ai lavori, dettaglia il sindaco Gian Luca Zattini, "cominceremo dall’area esterna all’ex Gil, con un intervento di recupero e valorizzazione del giardino su via Borghetto Accademia, dove realizzeremo cinque installazioni dedicate a cavallo, anelli, parallele, trave e ginnastica ritmica".

"I contenuti museali saranno quindi esaltati da un percorso multimediale ricco di contenuti audiovisivi che faranno da sfondo a trofei, medaglie e coppe vinte dagli atleti in occasioni speciali - prosegue il primo cittadino uscente e candidato al bis -. Rivivremo, attraverso una suggestiva linea del tempo, i cent’anni di storia di questa straordinaria disciplina, dando vita ad una nuova biblioteca sportiva, una zona dedicata alla consultazione telematica e un piccolo bookshop nel foyer del nuovo Auditorium della Musica". Infine, conclude Zattini, "celebreremo le stelle di questo sport e i valori che li hanno accompagnati nel percorso di crescita professionale, ricordando per sempre le gesta, il lascito e i sacrifici dell’immenso Bruno Grandi".