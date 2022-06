Majorette e palloncini pieni di desideri: è tornata la Festa dei Nonni alla "Casa di Nazareth"

Dopo lo stop imposto per due anni consecutivi dal covid-19, la Cooperativa Madre Speranza di via Bidente 168 è tornata a festeggiare la Festa dei Nonni. Il momento di svago si è tenuto sabato scorso nel parco della "Casa di Nazareth" ala A e B. Alla manifestazione hanno partecipato le majorette "Stelle d'argento", che hanno offerto agli ospiti diverse esibizioni. A fine festa ogni ospite della struttura ha lanciato in cielo un palloncino colorato con l’espressione di un desiderio.