Mal di schiena, incontro online con i cittadini: gli esperti rispondono alle domande

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolgerà il 25 maggio le reumatologie degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire una giornata di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune e per questo spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena è riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni.

La rachialgia, meglio conosciuta come "mal di schiena", è un sintomo estremamente frequente che quasi la totalità delle persone ha potuto sperimentare nel corso della propria vita. Si esprime in forma acuta, con crisi della durata di alcuni giorni, o perdurare a lungo compromettendo la qualità della vita e la autonomia domestica e lavorativa. In questi casi il reumatologo è chiamato a individuare sintomi/segni clinici che permettono di distinguere fra la origine "infiammatoria" e "meccanica" della rachialgia, ricorrendo a sofisticati strumenti diagnostici e applicando terapie modernissime per il benessere del singolo paziente.

Nella giornata di mercoledì 25 maggio, dalle 9 alle ore 12, l’Unità operativa di Medicina Interna e Lungodegenza (diretta dal professor Paolo Muratori) e l’Ambulatorio reumatologico di Forlì (il responsabile è il dottor Francesco Girelli) incontreranno la popolazione sul canale YouTube dell’Ausl Romagna ( https://www.youtube.com/c/AUSLRomagnaVideo), per discutere assieme la tematica del mal di schiena.

Scopo dell'incontro è condividere con le partecipanti le conoscenze recenti riguardanti i vari tipi di "mal di schiena", gli strumenti di diagnosi e le opzioni terapeutiche più attuali. Al termine della discussione, le partecipanti potranno rivolgersi direttamente ai professionisti ponendo i propri quesiti e richieste di informazioni aggiuntive. Si ricorda che per partecipare all’incontro non è richiesta una prenotazione ma è sufficiente utilizzare l’app YouTube sul proprio smartphone o computer.

"Il focus di questa iniziativa alla sua seconda edizione è il mal di schiena proprio perché è un sintomo estremamente diffuso ma spesso sottovalutato - commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda -. Il perdurare di questa condizione può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante”. Per maggiori informazioni sui servizi offerti nella giornata dell’(H)-Open Day Reumatologia potete consultare i siti internet: www.bollinirosa.it e https://www.auslromagna.it/h-open-day-reumatologia?pk_cpn=RR

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e del contributo non condizionante di Novartis.