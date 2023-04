Infezioni in sala operatoria e nel tessuto trapiantato: odissea di 8 interventi e 15 mesi a letto

Infettato in sala operatoria dallo Stafilococco presente nel tessuto osseo che gli veniva impiantato e poi da altri batteri nel corso delle successive operazioni, tanto che ha dovuto poi sottostare a ben 8 interventi chirurgici e trovarsi immobilizzato a letto per quasi un anno e tre mesi. E' il calvario subito da un paziente dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

È stata depositata in tribunale la relazione di consulenza medico-legale redatta dai Consulenti del Tribunale in un procedimento per responsabilità medica. Il caso parte dalla frattura alla gamba per una caduta accidentale, che però sarebbe diventata un calvario a causa errori medici. Era il 27 luglio 2018 quando quella caduta, mentre stava effettuando una riparazione domestica di una tapparella, è finita per rappresentare anche l’inizio di un incubo.

Il paziente venne ricoverato all’Ospedale Morgagni-Pierantoni dove i medici decisero di programmare un intervento chirurgico con un innesto osseo reperito alla Banca regionale del Tessuto Muscoloscheletrico. Secondo quanto sarebbe emerso “pochi minuti prima che fosse trapiantato, un frammento di tale innesto osseo venne inviato per l’esame colturale dalla sala operatoria al laboratorio di microbiologia”, spiega una nota il legale che tutela l'uomo, l'avvocato Andrea Marzorati.

L'innesto osseo impiantato al paziente risultò infetto dallo Stafilococco e fin da subito creò gravi conseguenze. “Il paziente nell’arco di 14 mesi è stato sottoposto a otto interventi nei quali ha contratto ben 6 diverse infezioni ospedaliere. Nella consulenza viene infatti evidenziata la trasmissione di Stafilococco aureo da innesto contaminato e contemporanea trasmissione intraoperatoria di Propionibacterium acnes e Bacillus species per non completa antisepsi al primo intervento, nonché successivamente ulteriori contaminazioni da Bacillus species, Staphylococcus haemoliticus e Staphylococcus capitis”, spiega l'avvocato Marzorati.

I Consulenti tecnici del Tribunale, in 4 mesi dall’inizio delle operazioni peritali hanno esaminato il paziente e tutta la documentazione medica e legale, depositando la loro relazione. Avrebbero quindi evidenziato l’inadeguata messa in atto delle misure di prevenzione, non solo nel corso del primo intervento ma anche dei successivi, affermando che “il riscontro di così elevato numero di isolamenti e di specie di batteri (6 diverse specie) evidenzia in maniera poco confutabile il limite delle misure di prevenzione e controllo”. Vengono quindi evidenziata le lacune di prevenzione e controllo del rischio infettivo che evidentemente non sono state messe in atto dall’ospedale Morgagni-Pierantoni.

Il paziente è stato sottoposto a diversi, dolorosi e lunghi interventi. I consulenti, tuttavia, evidenziano che “è molto probabile che le ripetute contaminazioni del campo operatorio nel corso degli interventi abbiano condizionato negativamente l’evoluzione dell’infezione, favorendone la persistenza e costringendo a un ripetuti e numerosi re-interventi, che probabilmente in buona parte avrebbero potuto essere evitati”.

Il paziente dovette rimanere per 440 giorni pressoché immobilizzato a letto, un tempo infinito: i CTU calcolano in 90 giorni l’inabilità assoluta al 100% e 350 giorni al 75%. Rilevante anche il danno biologico conseguente. “Ora che è stato accertato e quantificato il danno, si tratterà di arrivare alla liquidazione del danno”, conclude il legale del paziente.