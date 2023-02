Malore in azienda, Bartolini (Fdi): "Elimedica tornata indietro per maltempo, la Mike da Bagno bloccata dalla neve sul Carnaio"

Nuovo intervento critico di Luca Bartolini, esponente di Fratelli d'Italia, sull'organizzazione dei servizi di 118 nel Forlivese, in particolare con la soppressione della automedica di Meldola, che fungeva da seconda automedica per tutto il Forlivese. Per l'intervento di domenica mattina su un malore nello stabilimento Avi.Coop, gestito inizialmente come incidente sul lavoro, Bartolini, spiega che era "partita l'elimedica di Ravenna, ma arrivata a ridosso dei monti è rientrata causa maltempo. Quindi è stata mandata la Mike (auto con medico a bordo) da San Piero in Bagno, come da nuovo protocollo Ausl, ma ha tardato per un presenza di neve sul Passo del Carnaio". I passi appenninici e il crinale sono stati coinvolti in una bufera di neve, domenica mattina. "Qui non è una questione di destra o sinistra, Lo vogliono comprendere? Cosa deve accadere ancora per far capire all'Ausl che togliendo la Mike di Meldola han tolto un servizio fondamentale per salvare la vita ai cittadini?", conclude Bartolini.