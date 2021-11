Tragedia all'hub vaccinale: improvviso malore prima della terza dose, muore anziano 74enne

Si era recato all'hub vaccinale della Fiera di Forlì per ricevere la terza dose di vaccino anti-covid. Ma accusato un improvviso malore mentre si trovava da uno dei medici incaricati per l'anamnesi che precede l'inoculazione del siero. Non c'è stato nulla da fare per strappare alla morte un anziano di 74 anni. Il fatto è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 9. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, cardiopatico, si era presentato autonomamente in via Punta di Ferro dove avrebbe dovuto sottoporsi al richiamo vaccinale contro il coronavirus.

Mentre si trovava seduto davanti al medico per rispondere alle domande propedutiche all'inoculazione, ha improvvisamente accusato un arresto cardiaco, accasciandosi per terra privo di sensi. Subito si sono attivati i sanitari presenti in loco per rianimarlo, ma nulla hanno potuto per salvargli la vita. E dopo una lunga rianimazione ne è stato constatato il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge. La morte - è bene quindi rimarcarlo - non ha quindi alcun nesso col vaccino.