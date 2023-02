Malore improvviso in azienda, operaio soccorso dal 118

Momenti di apprensione, nella mattinata di domenica, all' Avi.coop di Santa Sofia per il malore di un addetto appartenente a un'azienda estera. L'allarme è scattato poco prima delle 10 quando l'uomo si è sentito male e, in un primo momento, si è pensato a un infortunio sul lavoro. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118, coi sanitari che si sono occupati dell'operaio, e una pattuglia dei carabinieri di Meldola. Mentre i militari dell'Arma ricostruivano la dinamica, l'uomo rimasto sempre cosciente è stato stabilizzato dal personale di Romagna soccorso e poi trasportato in ospedale con un codice di media gravità.