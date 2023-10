Anziano colpito da un malore al mercato coperto, la protesta: "Importante aprire anche i cancelli su via Matteucci"

Ha suscitato preoccupazione la morte di un anziano, a quanto pare per un infarto, alcune mattine fa. Era prima mattina, poco prima delle 8 e il mercato aveva appena aperto, quanto un anziano cliente, ultraottantenne si è accasciato davanti agli operatori del mercato e alcuni clienti. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, che hanno effettuato le manovre salva-vita.

L'episodio è diventato quindi oggetto di riflessione da parte di alcun ambulanti e clienti del Mercato delle Erbe che chiedono, per la maggiore sicurezza e accessibilità del mercato, che si torni ad aprire l'ingresso laterale su via Matteucci. Nel caso del soccorso all'anziano cliente era presente il custode che ha risolto il problema, ma “se per caso dovesse scoppiare un incendio e i cancelli sono le vie di uscita e di fuga più celeri per poter salvare la propria vita?”, spiegano i segnalanti.