Ciclista di 55 anni colpito da malore fulminante: si accascia con la bici e muore

Una tragedia improvvisa per un uomo di 55 anni, colto da un malore fulminante mentre era in sella ad una bicicletta. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì, in via San Leonardo, nel comune di Forlimpopoli. L'uomo, che percorreva un tragitto probabilmente verso Cesena - dove di fatto vive - si trovava in sella ad una bici intorno alle 16, in un orario in cui ancora opprimente era la cappa di caldo che permane sulla Romagna in questi giorni. Sulla trafficata arteria che attraversa l'abitato di San Leonardo si è fermato e si è accasciato al suolo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La morte l'ha colto all'istante: sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Forlimpopoli, che hanno identificato il soggetto in senza fissa dimora di fatto soggiornante in via Dismano, verso Cesena, il punto che probabilmente stava cercando di raggiungere da solo in bici.