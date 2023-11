Il presidente della Querzoli Volley colpito da malore sulle tribune durante la partita: la gara viene sospesa

Sono stati attimi di spavento quelli vissuti sabato sera al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà durante il derby tra la Querzoli Volley Forlì e la Sab Group Rubicone. Nel quarto set col risultato di 2 a 1 per la formazione ospite, il presidente Giovanni Gavelli seduto come sempre sulle tribune dell'impianto sportivo forlivese ha accusato un malore accasciandosi a terra rendendo necessaria la chiamata al 118. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno stabilizzato il presidente che aveva perso momentaneamente conoscenza salvo poi trasferirlo presso l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" dove è tutt'ora ricoverato. Nella giornata di domenica si avranno ulteriori dettagli sulla salute del patron della Querzoli Volley Forlì ma fortunatamente dalle prime notizie trapela un cauto ottimismo per le sue condizioni, sebbene si trovi in Terapia intensiva. La gara è stata sospesa.