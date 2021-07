Malore sul palco per il leader degli Stadio: Gaetano Curreri in terapia intensiva

Malore venerdì sul palco, durante un concerto a San Benedetto del Tronto, per il cantante e leader degli Stadio, Gaetano Curreri, originario di Bertinoro. A comunicarlo è stata la stessa band nella notte sulla pagina Facebook. "Gaetano ha avuto un malore - scrivono gli Stadio- in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l'affetto".

Il concerto è stato sospeso, l'artista è ricoverato all'ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Tanti i messaggi di sostegno per l'artista sui social, come quello dell'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini. "Forza Gaetano, non fare scherzi- scrive- tutta l'Emilia-Romagna tifa per te". (fonte Dire)