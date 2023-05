Allerta "rossa", la telefonata registrata annuncia l'arrivo del maltempo: "Massima attenzione e ridurre gli spostamenti"

"E' previsto maltempo diffuso, che potrebbe innescare ulteriori frane e causare piene nei fiumi del Forlivese". La nuova allerta "rossa" della Protezione Civile diramata martedì mattina è stata comunicata telefonicamente anche ai cittadini iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Nella telefonata registrata, dal numero 0543-712200, a cura dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, "si raccomanda prudenza, massima attenzione e di ridurre gli spostamenti". Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta "rossa" che riguarda la pianura e l'entroterra forlivese, si legge nell'avviso, è "connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio", mentre sul resto del territorio l'allerta per frane e piene dei fiumi ("criticità idrogeologica" e "criticità idraulica") sarà "arancione". "Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare/montano centro-orientale", viene evidenziato nell'avviso. La tendenza è per una 'stazionarietà' dei fenomeni.