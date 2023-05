Maltempo a Modigliana, l'appello del sindaco agli escursionisti: "Non avventurarsi in trekking o bici"

Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha lanciato attraverso il proprio profilo Facebook un appello agli escursionisti ad "evitare condizioni di pericolo" nel territorio di Modigliana, profondamente colpita dai danni causati dal maltempo di inizio maggio. "Abbiamo strade chiuse per frana e molte altre non percorribili - ricorda il primo cittadino -. Nei giorni scorsi sono stati fatti lavori per percorsi di emergenza, non aperti al libero passaggio. La pioggia caduta mercoledì e l'allerta meteo già annunciata anche per i prossimi giorni, ha reso scivolose le strade per il percolamento del terreno".

Il Cai attraverso i suoi volontari ha monitorato la attuale situazione dei sentier di Modigliana. Da Dardi un invito "a visitare il sito del CAI Faenza, sotto la voce "Sentieri di nostra competenza", la numerazione parte dal CAI 570 al CAI 574 per la nostra zona. Non ci sono sentieri percorribili per intero. Tre sentieri sono completamente inagibili, e viste le condizioni meteo in arrivo e la grande instabilità del territorio, non avventurarsi in trekking o bici".

"Ci sarebbero tra l’altro enormi difficoltà anche per il recupero in caso di problemi sui percorsi non essendoci più strade aperte per raggiungere le zone periferiche delle colline - sottolinea il sindaco -. Ci sono profonde ferite anche nelle zone periferiche, in prossimità di Ca' Cornio, a duecento metri dalla casa c’è una frana enorme sulla strada. Davvero un grandissimo danno per tutto il nostr territorio e chiedo a tutti la collaborazione per evitare condizioni di pericolo, molti percorsi sono stati chiusi con bandelle".