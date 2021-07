La sfuriata temporalesca si è abbattuta anche sul celebre campo di lavanda di San Tomè

Tra le colture colpite dalla sfuriata temporalesca di martedì pomeriggio c'è anche il famoso campo di lavanda di San Tomè. A documentare gli effetti delle forti raffiche di vento è la pagina Facebook di Condifesa Ravenna, che ha pubblicato un'immagine dall'alto scattata mercoledì: "Le piantine ormai a fine fioritura presentano l'effetto del vento forte causato dal downburst che ha colpito la zona e risultano molto schiacciate a terra". Anche quest'anno il campo è stato meta di tantissime persone, giunte anche da fuori Forlì, che non hanno resistito al desiderio di scattare un selfie tra gli splendidi colori offerti dalla natura. E tra la lavanda in fiore sono stati organizzati anche diversi appuntamenti, tra aperitivi e benessere.

"Il nome comune "lavanda" con il quale siamo abituati a chiamare queste piante (o quello scientifico Lavandula) è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino del verbo "lavare" (lavandus, lavanda, lavandum = "che deve essere lavato") per alludere al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità (soprattutto nel Medioevo) per detergere il corpo - spiega Condifesa Ravenna -. La lavanda è conosciuta fin dai tempi più antichi per le sue proprietà antiemetiche, antisettiche, analgesiche, battericide, vasodilatatorie, antinevralgiche, per i dolori muscolari ed è considerata un blando sedativo".

"In aromaterapia, viene utilizzata come antidepressivo, tranquillizzante, equilibrante del sistema nervoso, come decongestionante contro i raffreddori e l'influenza. Inoltre viene ritenuta efficace per abbassare la pressione arteriosa, per ridurre i problemi digestivi ed è miscelata con altre sostanza omeopatiche per curare il mal di schiena e il mal d'orecchie - viene aggiunto -. I fiori di lavanda, contrariamente a tante altre specie, conservano a lungo il loro aroma anche se secchi. È infatti consuetudine mettere dei sacchetti di tela nei cassetti per profumare la biancheria. La pianta, che era già nota agli antichi, veniva usata anche per la preparazione di talismani e portafortuna, legati a pratiche magiche ed esoteriche. L'olio essenziale di lavanda è l'olio eterico più utilizzato in profumeria".

Dalla pagina Facebook di Condifesa Ravenna