Il maltempo danneggia ascensore in un condominio: anziani e disabili bloccati in casa da oltre una settimana

Senza ascensore da una settimana e bloccati in casa. È quanto sta accadendo ad alcuni anziani residenti nel condominio Acer in via Fellini (zona di via Pandolfa) costretti a non poter uscire dalle proprie abitazioni a causa di un guasto all’ascensore avvenuto sabato scorso per colpa del fortunale che si è abbattuto su Forlì.

I tecnici hanno iniziato i lavori di manutenzione soltanto giovedì pomeriggio, ma si sono fermati quasi subito, spiegando ai condomini che il danno è piuttosto grave e di conseguenza occorrono tempi lunghi, considerando anche che prima di farli ripartire, Acer dovrà approvare un preventivo piuttosto oneroso. Le persone che hanno problemi di deambulazione o altre patologie più gravi, dovranno quindi convivere con questa situazione per almeno altri dieci giorni.

“Speriamo che Acer possa ascoltarci e che finalmente risponda alle tante Pec che abbiamo inviato da sabato 25 maggio – spiega la figlia di una signora di 87 anni che vive al terzo piano del condominio, che ha voluto mantenere l’anonimato -. I primi solleciti per riparare l’ascensore sono andati a vuoto e soltanto giovedì si sono visti i tecnici dopo che era stato approvato il preventivo per i lavori affidati ad una azienda che lavora con Acer, ma la situazione grave continuerà ancora a lungo".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Nel condominio, che ha quattro appartamenti per ognuno dei tre piani, vivono tre persone anziane, e nello specifico mia mamma è disabile e ha una grave demenza senile e da inizio settimana non si è potuta recare al centro diurno, che tra l’altro continuiamo a pagare regolarmente 35 euro al giorno: addirittura nei giorni non siamo riusciti ad andare alla visita di aggravamento della sua disabilità e chissà quando ne avremo un’altra.

"Da quando ci è stato che ci vorrà del tempo per ripristinare l’ascensore abbiamo scritto nuovamente all’Acer per chiedere che venga montato, a loro spese, un montascale per disabili per aiutare coloro che sono nelle condizioni di mia madre e spero che almeno questa volta non siano irraggiungibili sia per telefono che tramite Pec. La situazione che stiamo vivendo è incredibile e molto grave”.

Un episodio simile, dovuto anche in quel caso al maltempo, era avvenuto nelle case popolari di via Autoparco sempre dell’Acer, quando mesi dopo l’alluvione del 16 maggio 2023, disabili e anziani erano anche senza energia elettrica e acqua calda nelle loro abitazioni.